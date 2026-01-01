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Cele mai bune cazinouri online din România 2026

Am comparat 10 operatori de cazino disponibili în România. Retrageri rapide, bonusuri verificate, licențe ONJN valide.

🎰10 cazinouriEvaluate
< 24hRetragere rapidă
🎁500 RON+Bonus maxim
🛡ONJNLicențiate
1
Betano
⚡ Retragere rapidă⚽ Pariuri sportive
⚡ < 24h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2015
500 RONBonus
200FS
25xCerință de rulaj
4.9★★★★★
Joacă → Recenzie
2
Superbet
⚡ Retragere rapidă⚽ Pariuri sportive
⚡ < 24h 💳 Depozit minim: 20 RON 📅 Din 2008
1 000 RONBonus
0FS
5xCerință de rulaj
4.8★★★★★
Joacă → Recenzie
3
888 Casino
⚡ Retragere rapidă🎁 Fără depozit
⚡ < 24h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 1997
500 RONBonus
88FS
30xCerință de rulaj
4.7★★★★★
Joacă → Recenzie
4
Mr Green
⚡ Retragere rapidă
⚡ < 24h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2008
500 RONBonus
200FS
35xCerință de rulaj
4.5★★★★★
Joacă → Recenzie
5
Unibet
⚽ Pariuri sportive
⚡ < 48h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 1997
200 RONBonus
100FS
35xCerință de rulaj
4.7★★★★★
Joacă → Recenzie
6
Fortuna
⚽ Pariuri sportive
⚡ < 48h 💳 Depozit minim: 10 RON 📅 Din 2016
500 RONBonus
100FS
30xCerință de rulaj
4.6★★★★★
Joacă → Recenzie
7
Casino Euro
⚡ Retragere rapidă
⚡ < 24h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2002
1 000 RONBonus
200FS
35xCerință de rulaj
4.5★★★★★
Joacă → Recenzie
8
Betfair
⚽ Pariuri sportive
⚡ < 48h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2000
300 RONBonus
50FS
35xCerință de rulaj
4.5★★★★★
Joacă → Recenzie
9
National Casino
🎁 Fără depozit
⚡ < 48h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2020
2 500 RONBonus
200FS
40xCerință de rulaj
4.3★★★★☆
Joacă → Recenzie
10
PokerStars Casino
⚽ Pariuri sportive
⚡ < 48h 💳 Depozit minim: 50 RON 📅 Din 2001
1 000 RONBonus
0FS
40xCerință de rulaj
4.4★★★★☆
Joacă → Recenzie

❓ Întrebări frecvente

Da, jocurile de noroc online sunt reglementate în România din 2015 de ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Operatorii prezentați pe cazino-bonus.com dețin licențe ONJN valide sau licențe internaționale recunoscute.

Cele mai populare metode de plată în România sunt: card bancar (Visa/Mastercard), Neteller, Skrill, PayU (specific pieței românești), Paysafecard și transfer bancar. Betano și Superbet oferă și opțiuni de plată localizate.

Cerința de rulaj reprezintă de câte ori trebuie să jucați bonusul înainte de a-l putea retrage. De exemplu: un bonus de 100 RON cu rulaj 25x înseamnă că trebuie să jucați 2.500 RON. Superbet are un rulaj de doar 5x, cel mai mic din piață.

Betano și Superbet procesează retragerile în mai puțin de 24 de ore. Folosind Neteller sau Skrill, majoritatea cazinourilor procesează plata instantaneu. Betano este liderul pieței românești și pentru viteza retragerilor.