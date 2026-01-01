Da, jocurile de noroc online sunt reglementate în România din 2015 de ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Operatorii prezentați pe cazino-bonus.com dețin licențe ONJN valide sau licențe internaționale recunoscute.
Cele mai populare metode de plată în România sunt: card bancar (Visa/Mastercard), Neteller, Skrill, PayU (specific pieței românești), Paysafecard și transfer bancar. Betano și Superbet oferă și opțiuni de plată localizate.
Cerința de rulaj reprezintă de câte ori trebuie să jucați bonusul înainte de a-l putea retrage. De exemplu: un bonus de 100 RON cu rulaj 25x înseamnă că trebuie să jucați 2.500 RON. Superbet are un rulaj de doar 5x, cel mai mic din piață.
Betano și Superbet procesează retragerile în mai puțin de 24 de ore. Folosind Neteller sau Skrill, majoritatea cazinourilor procesează plata instantaneu. Betano este liderul pieței românești și pentru viteza retragerilor.